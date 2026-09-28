Khởi tố 6 bị can giúp sức hiệu trưởng lập hồ sơ khống

Các bị can gồm: Bùi Thị Phú, Nguyễn Thị Mai, Lê Thị Mỹ Tường, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phùng Thị Lan Anh (cùng trú xã Kbang, tỉnh Gia Lai) và Lê Thị Mịn (trú phường Đại Mỗ, TP Hà Nội).

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong, tỉnh Gia Lai) từ năm 2023 đến tháng 6-2025.

Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố các bị can. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố Trần Thị Thu, nguyên Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Kon Pne và Nguyễn Thị Linh, nguyên thủ quỹ của trường này.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, dù không trực tiếp giảng dạy, 6 bị can trên đã phối hợp, tạo điều kiện, giúp sức cho Thu và Linh lập các hồ sơ khống về việc thực hiện hợp đồng giảng dạy tại Trường Mẫu giáo Kon Pne. Mục đích là rút tiền từ dự toán kinh phí của nhà trường để chi trả lương, trích đóng các loại bảo hiểm và nộp chi phí công đoàn cho 6 cá nhân này. Sau đó, những người này chuyển trả tiền đã nhận cho Thu và Linh để sử dụng vào nhiều mục đích khác của nhà trường.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.