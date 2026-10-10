Khởi tố 5 vụ án liên quan đến hoạt động quan trắc, phân tích môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh

Cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tống đạt Lệnh khởi tố bị can.

Thực hiện chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an; Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng PC03) phối hợp các Cục nghiệp vụ C01, C04, C05 tiến hành đấu tranh, điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quan trắc, phân tích môi trường.

Ngày 24/9/2026, hơn 250 cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ (PC03, PC01, PC02, PC09, PA05, PA07, PK02) chia làm 5 tổ công tác do lãnh đạo Phòng PC03 cùng với lãnh đạo Phòng PC01, PC02 chủ trì trực tiếp chỉ đạo, đồng loạt tiến hành khám xét tại 6 địa điểm thuộc 5 công ty gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú; Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam; Trung tâm Công nghệ Môi trường (CEFINEA); Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam và Công ty CP Kiểm nghiệm Thực phẩm và Môi trường Navitek.

Quá trình khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ: 288 thùng tài liệu các loại, 163 CPU, 3 USB, 4 ổ cứng, 7 thiết bị phân tích chỉ tiêu môi trường; 22 con dấu các loại, mời làm việc 158 đối tượng liên quan và một số doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Qua đấu tranh, khai thác dữ liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong quá trình quản lý, phân tích, kiểm tra để chỉnh sửa các thông số môi trường vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn hoặc thấp hơn kết quả thực tế.

Cơ quan điều tra xác minh, khám xét các địa điểm.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội các đối tượng có sự móc ngoặc, chỉ đạo, phân công thực hiện một cách chặt chẽ, tinh vi; khi bị cơ quan điều tra phát hiện các đối tượng đối phó bằng cách tiêu hủy hoặc làm thay đổi một số tài liệu, chứng cứ điện tử, chứng cứ vật chất và dữ liệu liên quan để che dấu hành vi phạm tội.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra truy xét, thu thập, củng cố chứng cứ, ra quyết định khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can liên quan về tội "Giả mạo trong công tác" theo Điều 359 Bộ Luật Hình sự và tội "Mua bán trái phép hóa đơn" theo Điều 203 của Bộ Luật Hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố là Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, nhân viên của các Công ty trên; ngoài ra còn có các đối tượng là Giám đốc, Phó Giám đốc các Công ty kinh doanh trong lĩnh vực khác đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn phục vụ cho việc hợp thức hóa các chi phí phát sinh.

Ban chuyên án họp xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án.

21 bị can bị khởi tố gồm: Đoàn Thị Thủy sinh năm 1980, cư trú Thành phố Hồ Chí Minh - Giám đốc kỹ thuật Công ty Đại Phú. Nguyễn Chí Nhã sinh năm 1994, cư trú: Thành phố Hồ Chí Minh - Trưởng Phòng Thử nghiệm Công ty Đại Phú. Dương Thanh Tuấn sinh năm 1995, cư trú: Thành phố Hồ Chí Minh - Trưởng Phòng thí nghiệm vi sinh Công ty Đại Phú. Nguyễn Thị Thúy Kiều sinh năm 1997, cư trú: Thành phố Hồ Chí Minh - Trưởng Phòng thí nghiệm không khí, khí thải, Công ty Đại Phú. Nguyễn Đình Lê Đại sinh năm 1990, cư trú Thành phố Hồ Chí Minh - Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam (từ ngày 6/12/2024 đến ngày 6/9/2026). Lâm Đức Tráng sinh năm 1985, cư trú Thành phố Hồ Chí Minh - Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam (từ khi thành lập năm 2014 đến ngày 6/12/2024). Nguyễn Thị Quỳnh Vân sinh năm 1992, cư trú: tỉnh Lâm Đồng - Phó giám đốc kỹ thuật, Trưởng phòng thí nghiệm, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam. Nguyễn Như Hiển sinh năm 1980, cư trú Thành phố Hồ Chí Minh - Giám đốc Trung tâm công nghệ Môi trường (Cefinea). Phan Thị Hoài Trinh sinh năm1993, cư trú: Thành phố Hồ Chí Minh - Trưởng phòng Phòng Thí nghiệm Trung tâm công nghệ Môi trường (Cefinea). Võ Thị Mỹ Lệ sinh năm 1987, cư trú: Thành phố Hồ Chí Minh - Nhân viên (đã nghỉ việc) Trung tâm công nghệ Môi trường (Cefinea); Trần Thị Phương Linh sinh năm 1993 nơi cư trú: Thành phố Hồ Chí Minh - Nhân viên Trung tâm công nghệ Môi trường (Cefinea). Đặng Thị Hoài sinh năm1986, cư trú: Thành phố Hồ Chí Minh - Kế toán Trung tâm công nghệ Môi trường (Cefinea). Nguyễn Thị Phương Thảo sinh năm 1984, cư trú: Thành phố Đồng Nai - Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Khánh Bảo Vy. Lê Thục Anh sinh năm 1979, cư trú: Thành phố Hồ Chí Minh - Phó Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất Lê Hân. Đinh Tấn Thu sinh năm 1978, cư trú: Thành phố Hồ Chí Minh - Giám đốc Công ty môi trường Phương Nam. Lại Minh Tiến sinh năm 1983, cư trú: Thành phố Hồ Chí Minh - Phó Giám đốc Công ty môi trường Phương Nam. Cao Trần Thảo Uyên sinh năm 1990, cư trú: Thành phố Hồ Chí Minh - Trưởng phòng thí nghiệm Công ty môi trường Phương Nam. Nguyễn Thanh Phong sinh năm 1985), cư trú: Thành phố Hồ Chí Minh - Nguyên Trưởng phòng thí nghiệm Công ty môi trường Phương Nam (hiện là Phó Giám đốc công ty Navitek). Hoàng Hoài sinh năm 1977, cư trú: Thành phố Hồ Chí Minh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần kiểm nghiệm Navitek. Nguyễn Thanh Phong sinh năm 1985, cư trú: Thành phố Hồ Chí Minh - Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật, Công ty Cổ phần kiểm nghiệm Navitek. Nguyễn Tuấn Huy sinh năm 1996, cư trú: Thành phố Hồ Chí Minh - Trưởng phòng thí nghiệm, Công ty Cổ phần kiểm nghiệm Navitek.

Các bị can bị Cơ quan điều tra khởi tố, tạm giam.

Đây là vụ án có tính chất phức tạp, hành vi vi phạm kéo dài liên quan đến nhiều công đoạn trong quy trình phân tích, quan trắc và phát hành kết quả môi trường. Hành vi làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường không chỉ ảnh hưởng đến tính trung thực, khách quan của hoạt động kiểm nghiệm, quan trắc mà còn tiềm ẩn nguy cơ che giấu tình trạng ô nhiễm môi trường, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước và ảnh hưởng đến quyền lợi của cộng đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng vụ án, mở rộng diện đối tượng và hành vi vi phạm, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xác định đầy đủ tính chất, mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo: Các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phân tích, kiểm nghiệm, quan trắc môi trường phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật, bảo đảm tính trung thực, khách quan, chính xác của kết quả phân tích, quan trắc; tuyệt đối không vì lợi ích kinh tế hoặc theo yêu cầu của khách hàng mà can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch số liệu.

Đối với các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ quan trắc môi trường, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Mọi hành vi cố ý làm giả, làm sai lệch kết quả phân tích, quan trắc môi trường đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện dấu hiệu vi phạm trong hoạt động quan trắc, kiểm nghiệm môi trường cần kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan Công an để xác minh, xử lý.

Việc đấu tranh, khám phá vụ án tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an Thành phố Hồ Chí Minh thành phố nói chung, lực lượng Cảnh sát kinh tế nói riêng trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, môi trường, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giữ vững kỷ cương pháp luật và phục vụ sự phát triển bền vững của thành phố.