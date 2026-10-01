Khởi tố 5 thanh thiếu niên gây rối trên QL 1A làm 2 người thương vong

Ngày 1/10, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến vụ việc gây rối trật tự công cộng trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Cẩm Bình xảy ra vào rạng sáng ngày 26/5/2026 khiến 2 người thương vong, ngày 29/9/2026 đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Đức Anh Tùng (SN 2009), trú tại thôn Bình Tiến, xã Cẩm Bình; Hà Thế Vũ (SN 2010), trú tại thôn Bình Thắng, xã Cẩm Bình; Nguyễn Mạnh Quân (SN 2009), trú tại thôn Bình Tiến, xã Cẩm Bình; Trần Đình Minh (SN 2008), trú tại tổ dân phố Hộ Độ, phường Trần Phú và Trần Công Mạnh (SN 2009), trú tại thôn Quang Sơn, xã Cẩm Xuyên.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng liên quan.

Trước đó, vào khoảng thời gian từ 2h – 4h ngày 26/5/2026, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Xóm Mới, nay là thôn Thạch Bình, xã Cẩm Bình, các đối tượng Nguyễn Đặng Văn Anh, Nguyễn Đức Anh Tùng, Hà Thế Vũ, Nguyễn Mạnh Quân, Lê Đình Minh, Trần Công Mạnh và Lê Ngọc Gia Huy đã cùng nhau sử dụng 3 phương tiện mô tô, điều khiển với tốc độ cao, tránh vượt nhau, lạng lách, rú ga, gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến sự yên tĩnh chung.

Hậu quả của vụ việc đã làm 1 người tử vong, 1 người bị thương, phương tiện liên quan bị hư hỏng nặng.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tăng cường tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung, Công an xã Cẩm Bình đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Sau quá trình điều tra, đến nay đã khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng liên quan theo quy định. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.