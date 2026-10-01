Khởi tố 5 đối tượng trong vụ đua xe xảy ra tai nạn khiến 1 người tử vong

5 đối tượng trong nhóm đua xe bị khởi tố

Trước đó, khoảng 2 giờ đến 4 giờ sáng 26/5, Nguyễn Đặng Văn Anh (SN 2010), Lê Ngọc Gia Huy (SN 2009, cùng trú xã Cẩm Bình), Nguyễn Đức Anh Tùng, Hà Thế Vũ, Nguyễn Mạnh Quân, Trần Đình Minh và Trần Công Mạnh đã sử dụng 3 xe mô tô chở nhau đi trên QL1A theo hướng từ phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) vào xã Cẩm Bình. Quá trình di chuyển, nhóm này điều khiển phương tiện với tốc độ cao, thực hiện hành vi vượt nhau, lạng lách, rú ga ầm ĩ, gây mất trật tự công cộng. Do phóng nhanh, vượt ẩu, không làm chủ được tốc độ nên khi đến địa phận thôn Thạch Bình (xã Cẩm Bình), chiếc xe do Nguyễn Đặng Văn Anh điều khiển bị mất lái, lao vào dải phân cách giữa đường.

Hậu quả vụ tai nạn khiến Nguyễn Đặng Văn Anh tử vong tại chỗ, Trần Công Mạnh bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu, xe mô tô bị hư hỏng nặng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.