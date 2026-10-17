Khởi tố 5 đối tượng trong đường dây rửa tiền, đánh bạc qua mạng

Theo tài liệu điều tra, khoảng giữa năm 2025, Phạm Thị Miên (sinh năm 1993) và Phạm Hưng Duy (sinh năm 2000), cùng trú tại TP Hải Phòng, lên mạng xã hội tìm việc làm và tham gia nhóm “Danh sách đen Mộc Bài” trên ứng dụng Telegram. Tại đây, hai người được giới thiệu sang Campuchia làm công việc chuyển tiền.

Miên và Duy sử dụng căn cước công dân để đăng ký nhiều tài khoản ngân hàng tại các ngân hàng khác nhau. Sau đó, cả hai cung cấp số tài khoản, thông tin đăng nhập ngân hàng điện tử, mật khẩu, email và mã OTP cho các đối tượng liên quan.

Khoảng tháng 8/2025, Miên và Duy sang Campuchia, làm việc tại một công ty ở Bavet, gần cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Công việc của hai người là xác thực khuôn mặt khi các giao dịch chuyển tiền yêu cầu xác thực sinh trắc học, chủ yếu với những giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên.

Theo cơ quan điều tra, khi người chơi nạp tiền vào các trang web đánh bạc, tiền được chuyển qua những tài khoản ngân hàng do Miên và Duy cung cấp, sau đó tiếp tục luân chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau. Việc sử dụng tài khoản ngân hàng và xác thực khuôn mặt giúp các đối tượng che giấu dòng tiền liên quan đến hoạt động đánh bạc, gây khó khăn cho việc truy vết nguồn gốc tiền.

Ngày 16/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Phạm Thị Miên và Phạm Hưng Duy về tội “Rửa tiền” theo khoản 1 Điều 324 Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố 3 bị can khác về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.