Khởi tố 5 đối tượng trong 2 vụ án mua bán người

Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Thị Hiền (SN 1984, trú tại phường Chũ, TP Bắc Ninh) và Hoàng Văn Quỳnh (SN 1993, trú tại xã Biên Sơn, TP Bắc Ninh) về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra, tháng 3/2016, Hiền quen biết và nhận Quỳnh làm con nuôi. Do không có công việc ổn định và cần tiền tiêu xài, hai người bàn bạc, tìm cách tiếp cận, làm quen với các cô gái trẻ rồi lừa đưa sang Trung Quốc bán làm vợ.

Đối tượng Hiền (bên trái) và Quỳnh (bên phải) tại cơ quan Công an.

Tháng 7/2016, Quỳnh tiếp cận cháu V.T.L, khi đó mới 15 tuổi 9 tháng, sử dụng thông tin gian dối để dụ dỗ, lôi kéo cháu xuất cảnh. Theo sự sắp xếp của Hiền, Quỳnh đưa cháu L từ Bắc Ninh ra Hà Nội, qua Lào Cai rồi đưa sang Trung Quốc bán cho người khác. Các đối tượng nhận 15.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 48 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá thời điểm đó), sau đó chia nhau số tiền và bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi bị bán làm vợ cho một người đàn ông tại Trung Quốc, nạn nhân đã tìm cách trốn thoát. Nhờ sự phối hợp của lực lượng chức năng hai nước, nạn nhân được giải cứu và trao trả về Việt Nam.

Từ trái qua phải, các bị can Nam, Huệ, Vịnh tại cơ quan Công an.

Tiếp đó, ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lý Hoài Nam, Nguyễn Thị Huệ (cùng SN 1972, trú tại xã Kiên Lao, TP Bắc Ninh) và Trần Hoa Vịnh (SN 1990, trú tại phường Chũ, TP Bắc Ninh) về tội mua bán người.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 4 đến tháng 6/2023, Vịnh tiếp cận chị D.T.M.T, khi đó 23 tuổi, nhiều lần đưa ra thông tin gian dối về công việc tại Trung Quốc với mức lương hấp dẫn. Tin lời, chị T đồng ý đi cùng Vịnh xuất cảnh. Khi sang đến nơi, Vịnh bán chị T cho vợ chồng Nam và Huệ với giá 5,5 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Lợi dụng sơ hở của các đối tượng, chị T đã tìm cách liên lạc, báo tin cho cơ quan Công an. Sau đó, chị được lực lượng chức năng hai nước phối hợp giải cứu, đưa về địa phương an toàn.

Hiện Công an TP Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra hai vụ án, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.