Khởi tố 5 đối tượng rửa tiền và đánh bạc trên không gian mạng

Hai bị can bị khởi tố về tội “Rửa tiền” gồm: Phạm Thị Miên (sinh năm 1993, trú tại thôn Lương Xá Bắc, xã Phú Thái, thành phố Hải Phòng) và Phạm Hưng Duy (sinh năm 2000, trú tại thôn Việt Hưng, xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng). Ba bị can còn lại bị khởi tố về tội “Đánh bạc”.

Theo tài liệu điều tra, giữa năm 2025, do có nhu cầu tìm việc làm, Miên và Duy tham gia nhóm Telegram “Danh sách đen Mộc Bài” và được giới thiệu sang Campuchia làm công việc chuyển tiền. Trước khi đi, cả hai dùng căn cước công dân mở tài khoản tại nhiều ngân hàng. Toàn bộ thông tin tài khoản, tên đăng nhập Internet Banking, mật khẩu, Gmail và mã OTP đều được bàn giao cho các đối tượng quản lý trên thiết bị riêng.

Đến tháng 8/2025, Duy và Miên sang Campuchia, làm việc tại một công ty ở khu vực Bavet (gần cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh). Tại đây, khi các con bạc nạp tiền vào tài khoản do Miên và Duy đứng tên, các đối tượng quản lý thực hiện lệnh chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc. Đối với các giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên yêu cầu xác thực sinh trắc học, Miên và Duy trực tiếp quét khuôn mặt để hoàn tất giao dịch.

Hành vi cung cấp tài khoản và xác thực sinh trắc học của Miên và Duy đã giúp các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, qua đó hợp thức hóa dòng tiền từ bất hợp pháp thành hợp pháp.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.