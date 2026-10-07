Khởi tố 5 đối tượng mua bán, sử dụng ma tuý tại nhà riêng

Qua công tác nắm bắt an ninh trật tự trên địa bàn, cơ quan Công an xác định: Vào ngày 26/9, tại nhà riêng của Tạ Văn Tính (SN 1986) ở xã Đông Tiền Hải đã tổ chức cho nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tại thời điểm kiểm tra, cùng với Tạ Văn Tính còn có các đối tượng Vũ Văn Thuyên (SN 2003), Bùi Ngọc Quỳnh (SN 2002) và Nguyễn Văn Huy (SN 2004) cùng trú tại xã Đông Tiền Hải đang tổ chức sử dụng ma tuý tại khu vực bếp chỗ ở của Tính.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt giam về tội liên quan đến ma tuý. (Ảnh: CAHY).

Kết quả test nhanh nước tiểu cho thấy, các đối tượng đều dương tính với ma túy đá (Methamphetamin).

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định Vũ Văn Thuyên đã mua ma túy của Phan Văn Hoàn (SN 2001, trú tại xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên) để về tổ chức sử dụng cùng với Tính, Quỳnh và Huy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 2/10, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can Tạ Văn Tính, Bùi Ngọc Quỳnh, Vũ Văn Thuyên và Nguyễn Văn Huy về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 255 Bộ Luật hình sự.

Đối tượng Phan Văn Hoàn bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại Khoản 1, Điều 251 Bộ Luật hình sự.

Hiện, vụ vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.