Khởi tố 5 bị can trong vụ cố ý gây thương tích, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Theo đó, ngày 18/9/2026, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng gồm: Đ.V.T. (SN 2008), B.H.T (SN 2009), N.Q.K (SN 2009), L.X.T (SN 2009) và K.K (SN 2009), cùng cư trú tại xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng, liên quan đến tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan có thẩm quyền đã ban hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Văn T. trong thời hạn 3 tháng; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với các bị can còn lại theo quy định của pháp luật.

Nhóm đối tượng liên quan

Đối với hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và hành vi chuẩn bị hung khí tham gia đánh nhau của một số đối tượng liên quan, cơ quan chức năng sẽ xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Việc khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý vụ việc góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Qua vụ việc, Công an phường Bắc Gia Nghĩa khuyến cáo người dân, nhất là thanh thiếu niên, không tụ tập gây mất an ninh, trật tự, không sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn; mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định.