Các đối tượng trong vụ án

Các quyết định và lệnh tố tụng đã được VKSND khu vực 5 phê chuẩn.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và đánh bạc trên không gian mạng, Giám đốc Công an TP.HCM và Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tập trung điều tra hoạt động mua, thuê tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền đánh bạc.

Yêu cầu đặt ra là truy nguyên dòng tiền, xác định người tổ chức và làm rõ mối liên hệ giữa các nhóm hoạt động trong nước với các đầu mối ở nước ngoài.

Qua công tác nghiệp vụ và xác minh tin báo của người dân, lực lượng Công an phát hiện một đường dây thuê người đứng tên mở tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền. Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng đấu tranh, triệt phá.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng tổ chức thuê nhiều người mở tài khoản ngân hàng, sau đó phân công nhiệm vụ tiếp nhận thông tin giao dịch, quản lý điện thoại và bố trí chủ tài khoản xác thực giao dịch bằng khuôn mặt.

Hoạt động được tổ chức theo ca, xuyên ngày đêm. Một số người được bố trí tại TP.HCM, Cà Mau; những người khác bị đưa sang Campuchia, Lào và Malaysia để phục vụ việc xác thực giao dịch.

Đáng chú ý, dòng tiền đánh bạc sau khi được chuyển qua các tài khoản ngân hàng thuê được sử dụng để mua USDT, rồi tiếp tục luân chuyển sang các ví khác nhằm che giấu nguồn gốc tiền và người thụ hưởng thực tế.

Từ dữ liệu trích xuất trên điện thoại, máy tính của các đối tượng, cơ quan điều tra ghi nhận 138 người đứng tên mở gần 1.300 tài khoản ngân hàng.

Trong đó, 29 người với 481 tài khoản được lựa chọn để xác minh dòng tiền. Riêng gần 100 tài khoản đã có kết quả xác minh ghi nhận tổng số tiền nạp vào hơn 9.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra ghi nhận 138 người đứng tên mở gần 1.300 tài khoản ngân hàng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định 7 đối tượng được xác minh giao dịch đều khai nhận tham gia đánh bạc trực tuyến, thắng thua bằng tiền; đồng thời làm rõ thêm hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục rà soát dữ liệu, thu thập chứng cứ, truy nguyên dòng tiền và làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.