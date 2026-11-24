Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.HCM, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam 42 đối tượng trong vụ án rửa tiền liên quan đến 5 tội danh gồm: rửa tiền, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, đánh bạc, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. VKSND khu vực 5 đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên.

Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: Công an Tp.HCM

Qua công tác nghiệp vụ và xác minh tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện dấu hiệu hoạt động của một đường dây thuê người đứng tên mở tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền. Ban Giám đốc công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, triệt xóa đường dây này.

Trong quá trình đấu tranh chuyên án, tổ công tác kiểm tra tại một quán cà phê, đưa những người có liên quan về trụ sở làm việc. Từ những thông tin thu thập được, lực lượng công an tiếp tục truy xét các đầu mối, mở rộng phạm vi xác minh. Đến nay, Cơ quan CSĐT đã làm việc với hơn 60 người liên quan đến vụ án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định một số đối tượng tổ chức thuê nhiều người đứng tên mở tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền đánh bạc trực tuyến. Các nhóm đối tượng được phân công nhiệm vụ cụ thể: tiếp nhận thông tin giao dịch rồi chuyển cho nhóm có người quản lý điện thoại và bố trí chủ tài khoản xác thực giao dịch bằng khuôn mặt; các nhóm chia ca hoạt động cả ngày lẫn đêm. Một số chủ tài khoản được bố trí tại Tp.HCM và Cà Mau; một số chủ tài khoản khác được đưa sang Campuchia, Lào và Malaysia để xác thực giao dịch theo yêu cầu.

Qua truy vết dòng tiền, cơ quan CSĐT bước đầu xác định các đối tượng đã dùng tiền đánh bạc nhận qua các tài khoản ngân hàng thuê để mua USDT, sau đó chuyển số USDT này sang các ví khác nhằm che giấu nguồn gốc của khoản tiền và người thực tế thụ hưởng.

Chỉ trong một phần dữ liệu trích xuất từ điện thoại và máy tính của các đối tượng, cơ quan CSĐT đã ghi nhận 138 người đứng tên mở tới gần 1300 tài khoản ngân hàng. Trong số này, căn cứ vào tài liệu về việc mở và cho thuê tài khoản, cơ quan điều tra lựa chọn 29 người/481 tài khoản để xác minh dòng tiền. Chỉ tính riêng gần 100 tài khoản đã có kết quả, ghi nhận tổng số tiền nạp vào hơn 9.000 tỷ đồng.

Để truy nguyên dòng tiền và làm rõ mối liên hệ với hoạt động tội phạm, cơ quan CSĐT tra đã vận dụng kinh nghiệm nghiệp vụ trong phân tích tài liệu, chứng cứ, qua đó lựa chọn một số giao dịch chuyển tiền để tập trung xác minh. Qua đấu tranh, cả 7 đối tượng chuyển tiền đều khai nhận đã tham gia đánh bạc trực tuyến, thắng thua bằng tiền.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn làm rõ các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đang tiếp tục rà soát, đối chiếu dữ liệu, thu thập tài liệu chứng cứ để truy nguyên dòng tiền, làm rõ hành vi, vai trò của từng người trong đường dây để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.