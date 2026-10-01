Khởi tố 41 bị can trong vụ gian lận thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang

Chiều 1/10, tại cuộc họp báo thông tin về kết quả các mặt công tác trong quý III do Bộ Công an tổ chức, đại diện Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cho biết, ngày 7/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Ngày 17/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định rút vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra đến nay, Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, các bị can đã bàn bạc với nhau cách thức để tạo điều kiện cho các thí sinh đạt kết quả cao.

Cụ thể, các sai phạm gồm:Thứ nhất, bố trí giám thị coi thi và đánh số báo danh cho các thí sinh tại các phòng thi để các thí sinh được hỗ trợ nhau trong quá trình làm bài thi.

Thứ hai, giám thị coi thi tạo điều kiện cho các thí sinh được trao đổi trong quá trình làm bài thi.

Thứ ba, chỉ đạo giáo viên giải đề thi và trực tiếp vào phòng thi để nhắc đáp án, hướng dẫn cho thí sinh làm bài thi.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an kết luận, hành vi sai phạm của các bị can xảy ra tại tất cả các phòng thi và với tất cả các môn thi, làm cho kết quả kỳ thi không đảm bảo tính nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang nơi xảy ra sự việc.

Cơ quan điều tra xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi, đồng thời tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành giáo dục và đào tạo và niềm tin của xã hội đối với công tác tổ chức các kỳ thi.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 41 bị can, gồm: Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang; Lê Văn Tuyên, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang; 4 cán bộ giám sát của hai tổ kiểm tra do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang phân công giám sát tại điểm thi.

Ngoài ra còn có Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang; Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng điểm thi; Nguyễn Hoài Thu, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang, Phó Trưởng điểm thi; Vũ Thị Tuyên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tân Trào, Phó Trưởng điểm thi và 31 bị can là giáo viên các trường THPT trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được phân công làm thư ký, giám thị, ủy viên phục vụ tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Các bị can cùng bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đang tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Trước đó, ngày 9/8, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đã ký Quyết định số 2013/QĐ-UBND về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang.

Thời gian tạm đình chỉ công tác bắt đầu từ ngày 10/8, thời hạn không quá 30 ngày làm việc.

Việc tạm đình chỉ được thực hiện trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về công tác cán bộ.