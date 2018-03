Khởi tố 4 nhân viên Eximbank chi nhánh TP.HCM sau vụ mất 245 tỷ đồng

4 nhân viên ngân hàng này liên quan đến vụ mất 245 tỷ đồng và bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Ngày 26/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 4 nhân viên Eximbank chi nhánh TP.HCM để điều tra hành vi Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị can gồm: Hồ Ngọc Thủy (32 tuổi), Nguyễn Thị Thi (40 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Trâm (34 tuổi) và Trần Nguyễn Xuân Lan (37 tuổi)

Trong đó Thủy và Thi bị bắt tạm giam ngày 26/3. Trâm và Lan được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra theo quy định pháp luật.

Theo kết quả điều tra, Lê Nguyễn Hưng (nguyên Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TP.HCM) đã có hành vi lừa đảo và bị khởi tố, truy nã quốc tế. Hưng đã chiếm đoạt số tiền 245 tỷ đồng gửi tiết kiệm của bà Chu Thị Bình, gửi tại chi nhánh chi nhánh này.

4 cán bộ nhân viên của Eximbank chi nhánh TP.HCM bị khởi tố liên quan đến vụ mất 245 tỷ đồng của khách hàng gửi tiết kiệm, trong đó có 2 người bị bắt giam. Ảnh: Lê Quân.

Sau khi tống đạt các quyết định khởi tố bị can, cơ quan điều tra đã tiến hành lệnh khám xét tại nơi làm việc, nơi ở của các bị can và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án này.

Vụ việc bà Chu Thị Bình “bỗng dưng” mất tiền đã gây xôn xao dư luận thời gian qua. Sau khi sự việc được phơi bày, phía Eximbank muốn đưa ra tòa để xử lý theo hợp đồng dân sự, và đề nghị tạm ứng trước cho bà Bình 14,8 tỷ đồng nhưng khách hàng không đồng ý mà yêu cầu phải được trả toàn bộ số tiền.

Theo kết quả điều tra bước đầu, đại gia thủy sản Chu Thị Bình là khách hàng VIP, gửi tiền tiết kiệm lớn tại Eximbank. Từ năm 2014 đến 2016, sau khi được bà Bình ủy quyền giao dịch tiền gửi tiết kiệm, Hưng cùng thuộc cấp nhiều lần đến nhà riêng của bà Bình để thực hiện các khoản tất toán theo kỳ hạn, chiếm đoạt 245 tỷ đồng của khách hàng Chu Thị Bình.

Việc rút tiền tiết kiệm trong sổ của bà Bình được Hưng thực hiện từ năm 2014 - 2016. Năm 2017, do nghi ngờ nên bà Bình kiểm tra số dư sổ tiết kiệm, phát hiện 245 tỷ đồng đã “bốc hơi” nên tố cáo vụ việc đến cơ quan Công an.

Ngày 6/3/2017, Eximbank cũng gửi đơn tố giác hành vi có dấu hiệu tội phạm của Hưng đến cơ quan điều tra, và đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đầu tháng 2/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Eximbank chi nhánh TP.HCM; khởi tố bị can Lê Nguyễn Hưng và phát lệnh truy nã đối với bị can này.

Lê Nguyễn Hưng (47 tuổi) sinh tại Đồng Nai, có hộ khẩu thường trú tại thị xã Dĩ An, Bình Dương. Hưng bắt đầu làm việc tại Eximbank từ tháng 12/1991.

Bình Nguyên