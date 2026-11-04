Khởi tố 4 người trong vụ đưa gần 4,5 tấn hải sâm từ Lào vào Việt Nam

Ngày 4/11, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Minh Khánh (SN 1961, trú phường Hiệp Bình, TP.HCM) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1969, trú xã Bình Mỹ, TP.HCM) về tội buôn lậu.

Các đối tượng liên quan vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép 4,45 tấn sản phẩm hải sâm qua biên giới bị cơ quan công an khởi tố.

Hai bị can Trương Thị Huế (SN 1998, trú xã Nam Cửa Việt) và Nguyễn Thị Hà (SN 1998, trú xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 6h ngày 8/7, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ đội biên phòng kiểm tra hai ô tô mang biển kiểm soát 29H-112.17 và 74A-353.30.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe 29H-112.17 có 89 thùng xốp chứa sản phẩm hải sâm đã được sơ chế, loại bỏ nội quan và ướp muối thô. Mỗi thùng nặng khoảng 50kg, tổng khối lượng hàng hóa lên đến 4,45 tấn.

89 thùng xốp chứa sản phẩm hải sâm, tổng trọng lượng 4,45 tấn, bị lực lượng chức năng phát hiện.

Thùng xốp chứa sản phẩm hải sâm, tổng trọng lượng 4,45 tấn, bị lực lượng chức năng phát hiện.

Toàn bộ số hàng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Khánh và Hùng đã tổ chức đưa sản phẩm hải sâm thuộc loài Cladolabes SP từ Lào vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch tại khu vực thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, không khai báo và không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Trong đó, Hùng được phân công sang Thái Lan kiểm tra hàng hóa, thỏa thuận giá cả và thuê người vận chuyển hàng qua Lào về Việt Nam. Sau khi hàng về đến Việt Nam, Khánh tiếp nhận để chế biến, bán kiếm lời.

Thông qua các mối quan hệ quen biết, Hùng thuê Huế và Hà vận chuyển số hàng từ Lào qua biên giới vào Việt Nam để nhận tiền công.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.