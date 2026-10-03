Khởi tố 4 người trong gia đình mua bán thuốc lá lậu

Ngày 3/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can để điều tra về hành vi “Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu”.

Nhóm đối tượng liên quan đến thuốc lá lậu.

Các bị can gồm Trần Công Đức (SN 1961), Đinh Thị Thu Hồng (SN 1960 tuổi, vợ Đức), Trần Thị Kiều Trinh (SN 1988, con gái Đức) và Phạm Thị Na (SN 1990, con dâu Đức), cùng trú tại xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Hai bị can còn lại là Đinh Ngọc Cường (SN 1994, trú xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Cẩm Huyên (SN 2006, trú TP Hồ Chí Minh).

Trước đó, khoảng 11h50 ngày 18/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra các cửa hàng và kho hàng của gia đình ông Đức tại xã Krông Pắk.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 876 cây thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại, tương đương 8.760 bao.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã mua thuốc lá từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó đưa về kho cất giấu để bán lại kiếm lời.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định số thuốc lá trên được Đinh Ngọc Cường và Nguyễn Thị Cẩm Huyên nhiều lần bán cho gia đình ông Đức.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng và những người có liên quan.