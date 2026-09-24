Khởi tố 4 người nước ngoài vận chuyển gần 18.000 bao thuốc lá nhập lậu

Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố 4 người Trung Quốc vận chuyển gần 18.000 bao thuốc lá nhập lậu. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 10/9/2026, qua kiểm tra hành lý của các hành khách Lou Shije (sinh năm 1971), Lei Kang (sinh năm 1993), Wang Xiaojin (sinh năm 1991) và He Yuqiang (sinh năm 1984), lực lượng Hải quan phát hiện 1.793 cây thuốc lá mang nhãn hiệu Peony và Chungwa. Qua xác minh, số thuốc lá trên được xác định là hàng nhập lậu. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan Hải quan chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, 4 người này được thuê vận chuyển thuốc lá từ Việt Nam ra nước ngoài, với tiền công từ 800 - 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,1 - 3,9 triệu đồng) mỗi chuyến. Người thuê bố trí vé máy bay và nơi ăn, ở tại Việt Nam cho các đối tượng.

Tang vật thuốc lá lậu được thu giữ. Ảnh: CA

Ngày 10/9, cả 4 đến khu vực cột số 10, Nhà ga T2, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để nhận các kiện hành lý chứa thuốc lá từ một người chưa rõ lai lịch, sau đó đưa vào làm thủ tục ký gửi. Các đối tượng khai nhận biết rõ số hàng hóa trên là thuốc lá điếu nhập lậu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng về tội “Vận chuyển hàng cấm”. Các quyết định, lệnh tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 4 phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người thuê vận chuyển, giao nhận hàng hóa và các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.