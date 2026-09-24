Khởi tố 4 người nước ngoài vận chuyển gần 18.000 bao thuốc lá lậu

Công an TPHCM khởi tố 4 người nước ngoài về tội “Vận chuyển hàng cấm” là thuốc lá lậu. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 10-9, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) phối hợp Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra hành lý của 4 hành khách: Lou Shije (sinh năm 1971), Lei Kang (sinh năm 1993), Wang Xiaojin (sinh năm 1991) và He Yuqiang (sinh năm 1984).

Lực lượng chức năng phát hiện 1.793 cây thuốc lá, tương đương 17.930 bao, mang nhãn hiệu Peony và Chungwa. Qua xác minh, toàn bộ số hàng là thuốc lá điếu nhập lậu. Cơ quan hải quan chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xử lý theo thẩm quyền.

Số lượng lớn thuốc lá lậu bị thu giữ. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra ban đầu, cả 4 người được thuê vận chuyển số thuốc lá từ Việt Nam ra nước ngoài, với tiền công 800-1.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 3,1-3,9 triệu đồng/chuyến. Bên thuê chi trả vé máy bay và chi phí ăn ở tại Việt Nam.

Ngày 10-9, cả 4 đến khu vực cột số 10, nhà ga T2 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nhận các kiện hành lý chứa thuốc lá từ một người chưa rõ lai lịch rồi làm thủ tục ký gửi. Theo cơ quan điều tra, cả 4 thừa nhận biết bên trong là thuốc lá điếu nhập lậu.

Vụ việc đang được Công an TPHCM mở rộng điều tra, xử lý. Ảnh: CA

Ngày 18-9, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 người về tội “Vận chuyển hàng cấm”. Các quyết định, lệnh tố tụng đã được viện kiểm sát phê chuẩn.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người thuê vận chuyển, giao hàng và các cá nhân liên quan.