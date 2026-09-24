Khởi tố 4 người nước ngoài vận chuyển gần 18.000 bao thuốc lá lậu

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Chiều 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 người quốc tịch Trung Quốc để điều tra về tội “Vận chuyển hàng cấm”, liên quan vụ vận chuyển gần 18.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Trước đó, ngày 10/9, trong quá trình kiểm tra hành lý của 4 hành khách: Lou Shije (sinh năm 1971), Lei Kang (sinh năm 1993), Wang Xiaojin (sinh năm 1991) và He Yuqiang (sinh năm 1984), lực lượng Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện 1.793 cây thuốc lá, tương đương 17.930 bao, mang nhãn hiệu Peony, Chungwa.

Qua xác minh, số thuốc lá trên được xác định là hàng nhập lậu. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan Hải quan đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, 4 đối tượng trên được thuê vận chuyển thuốc lá từ Việt Nam đi nước ngoài, với tiền công từ 800 đến 1.000 tệ, tương đương khoảng 3,1 đến gần 3,9 triệu đồng mỗi chuyến. Người thuê bố trí vé máy bay, nơi ăn ở tại Việt Nam cho các đối tượng.

Các đối tượng cùng tang vật thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 10/9, các đối tượng đến khu vực cột số 10, nhà ga T2 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nhận các kiện hành lý chứa thuốc lá từ một người chưa rõ lai lịch rồi đưa vào làm thủ tục ký gửi. Những người này khai nhận biết rõ số hàng hóa là thuốc lá điếu nhập lậu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 người trên về tội “Vận chuyển hàng cấm”. Các quyết định, lệnh tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 phê chuẩn.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người thuê vận chuyển, giao hàng và các cá nhân liên quan.