Khởi tố 4 người nước ngoài vận chuyển gần 18.000 bao thuốc lá lậu

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh về tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng cấm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trao đổi thông tin, kiểm tra hoạt động vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện vụ vận chuyển 17.930 bao thuốc lá điếu nhập lậu trong hành lý của 4 hành khách người Trung Quốc.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người nước ngoài vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu.

Cụ thể, ngày 10/9, khi kiểm tra hành lý của các hành khách Lou Shije (SN 1971), Lei Kang (SN 1993), Wang Xiaojin (SN 1991) và He Yuqiang (SN 1984) đều có quốc tịch Trung Quốc, Cơ quan Hải quan phát hiện 1.793 cây thuốc lá mang nhãn hiệu Peony, Chungwa.

Qua xác minh, số hàng trên được xác định là thuốc lá điếu nhập lậu. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan Hải quan đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) để xử lý theo thẩm quyền.

Tang vật vụ án.

Kết quả điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định, 4 đối tượng trên được thuê vận chuyển thuốc lá từ Việt Nam đi nước ngoài với tiền công từ 800 đến 1.000 tệ (khoảng từ 3,1 đến gần 3,9 triệu đồng) mỗi chuyến.

Nhóm đối tượng này được mua vé máy bay, bố trí nơi ăn ở tại Việt Nam. Ngày 10/9, cả 4 đối tượng đến khu vực cột số 10, nhà ga T2 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nhận các kiện hành lý chứa thuốc lá từ một người chưa rõ lai lịch rồi đưa vào làm thủ tục ký gửi. Các đối tượng khai nhận biết rõ hàng hóa là thuốc lá điếu nhập lậu.

Các kiện hành lý chứa thuốc lá nhập lậu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng trên về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người thuê vận chuyển, giao hàng và các cá nhân liên quan.