Khởi tố 4 đối tượng tàng trữ pháo nổ trái phép

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Văn Tuyến (SN 1982, trú tại xã Xuân Hòa, tỉnh Thanh Hóa); Lê Đức Thắng (SN 1978, trú tại phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai); Lê Văn Đàn (SN 1998, trú tại phường Tân Khánh) và Bùi Văn Bắc (SN 1992, trú tại phường Tân Đông Hiệp, TP. Hồ Chí Minh).

Tang vật thu giữ trong vụ án.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa phát hiện một lô hàng được gửi từ TP. Hồ Chí Minh về xã Xuân Hòa thông qua một nhà xe trên địa bàn, có dấu hiệu liên quan đến hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép.

Tiến hành xác minh, lực lượng Công an xác định người nhận lô hàng là Lê Văn Tuyến (SN 1982), trú tại xã Xuân Hòa. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công an xã Thọ Long đã báo cáo cấp trên, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an xã Xuân Hòa triển khai các biện pháp đấu tranh.

Lê Văn Tuyến tại cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhanh chóng bắt giữ Lê Văn Tuyến tại nhà riêng ở xã Xuân Hòa khi đối tượng vừa nhận 6 hộp pháo nổ, gồm 3 hộp có nguồn gốc từ Trung Quốc và 3 hộp có nguồn gốc từ Thái Lan, với tổng khối lượng khoảng 12kg.

Tiếp tục mở rộng điều tra, dưới sự chỉ đạo của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Xuân Hòa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tập trung xác minh, truy xét những người có liên quan. Qua đó, lực lượng chức năng xác định và làm rõ vai trò của 3 đối tượng gồm Lê Đức Thắng, Lê Văn Đàn và Bùi Văn Bắc trong vụ việc.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cả 4 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.