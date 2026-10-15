Khởi tố 4 đối tượng sử dụng vũ khí quân dụng để săn bắt voọc bạc

Các bị can gồm: Đỗ Khắc Trường (SN 1996), Đỗ Khắc Cường (SN 1994), Nguyễn Tấn Bền (SN 1987) và Ngô Hoàng Hậu (SN 2001, cùng trú tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Các đối tượng bị khởi tố.

Theo kết quả điều tra, ngày 14/5/2026, Ngô Hoàng Phi (cha ruột của Hậu) liên hệ Trường, Cường và Bền, yêu cầu săn bắt 10 cá thể voọc bạc để nấu cao bán cho khách. Sau đó, nhóm này mang súng nén khí cỡ nòng 6,5mm do Trường mua qua mạng xã hội đến khu vực Tiểu khu 58, rừng đặc dụng Vườn quốc gia Phú Quốc để săn bắt.

Đến ngày 27/5/2026, nhóm của Trường giao cho Phi 8 cá thể voọc bạc. Do chưa đủ số lượng, Phi tiếp tục yêu cầu Hậu đi săn bắt. Hậu mang khẩu súng nén khí mua qua mạng xã hội đến khu vực Tiểu khu 66, rừng đặc dụng tại khu phố Suối Cát Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc, săn bắt thêm một cá thể voọc bạc rồi mang về nhà. Khoảng 12 giờ cùng ngày, khi Phi và Hậu đang lột da, xẻ thịt cá thể voọc bạc vừa săn bắt thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang.

Kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà Phi có tổng cộng 9 cá thể voọc bạc, một khẩu súng tự chế, 132 viên đạn chì cùng nhiều đồ vật liên quan.

Biết Phi và Hậu bị bắt giữ, Trường, Cường và Bền đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đầu thú, tự nguyện giao nộp khẩu súng, công cụ phạm tội và toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP Hồ Chí Minh, hai khẩu súng và đạn thu giữ là vũ khí quân dụng.