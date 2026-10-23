Khởi tố 4 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng ma túy

Theo hồ sơ vụ án, ngày 29/9/2026, Công an xã An Khánh tiến hành kiểm tra, test ma túy đối với Bùi Văn Tây (sinh năm 1998, trú tại xã An Khánh, Hải Phòng). Kết quả cho thấy đối tượng dương tính với Methamphetamine (ma túy đá).

Tại cơ quan điều tra, Tây khai nhận ngày 28/9/2026 đã đến nhà Nguyễn Thị Ngân (sinh năm 1987, trú tại phường Phù Liễn, Hải Phòng) để sử dụng trái phép chất ma túy cùng Ngân và Hoàng Văn Tuyển (sinh năm 1990, cùng trú tại phường Phù Liễn, Hải Phòng).

Hiện trường vụ án.

Mở rộng điều tra, Nguyễn Thị Ngân tiếp tục khai nhận đã mua ma túy của Trần Thị Kim Anh (sinh năm 1996, trú tại xã An Khánh, Hải Phòng).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Tây, Hoàng Văn Tuyển và Nguyễn Thị Ngân về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; đồng thời khởi tố bị can đối với Trần Thị Kim Anh về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".