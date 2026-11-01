Khởi tố 4 đối tượng bắt giữ người nước ngoài để đòi nợ đánh bạc

Tối 1.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ nhóm 4 đối tượng (gồm 2 người quốc tịch Trung Quốc và 2 người Việt Nam) có hành vi bắt giữ, đánh đập, đe dọa một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc nhằm ép buộc trả khoản nợ đánh bạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra về các tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Các đối tượng bị khởi tố

Trước đó, rạng sáng 21.10, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của một phụ nữ quốc tịch Trung Quốc về việc bạn trai bị một nhóm người bắt giữ, đánh đập do liên quan đến khoản nợ tiền đánh bạc.

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, lực lượng Công an TP. Đà Nẵng khẩn trương triển khai các tổ công tác tuần tra, rà soát những địa điểm nghi vấn trên địa bàn.

Qua truy xét, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông bị hại đang đi bộ trên một tuyến đường thuộc phường Ngũ Hành Sơn nên đưa về trụ sở để xác minh.

Theo lời khai ban đầu, người đàn ông này đã vay của một người quốc tịch Trung Quốc 300.000 nhân dân tệ (tương đương 44.000USD) để đánh bạc tại casino nhưng thua hết.

Do không có khả năng trả nợ, ông bị nhóm đối tượng bắt giữ, đưa đến nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố để canh giữ, đánh đập và ép buộc trả tiền.

Từ thông tin do bị hại cung cấp, kết hợp với công tác rà soát địa bàn và các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng xác minh, bắt giữ 4 đối tượng liên quan.

Các đối tượng gồm Shi Guiming (SN 1989), Wang Bing (SN 1988), cùng quốc tịch Trung Quốc; Nguyễn Văn Mỹ (SN 2003, trú phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) và Trần Tiến Dũng (SN 2005, trú xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.