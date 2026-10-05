Khởi tố 4 bị can trong vụ sản xuất hơn 1,2 triệu lọ C sủi giả

Các hộp C sủi bị thu giữ. Ảnh Công an cung cấp

Ngày 5/10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Cơ quan chức năng thu giữ, niêm phong hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi các loại.

Theo Công an TP Hà Nội, lực lượng chức năng vừa triệt phá cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bổ sung có dấu hiệu giả mạo, gian dối, thu giữ và niêm phong hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi các loại.

Đáng chú ý, kết quả kiểm nghiệm 4 mẫu sản phẩm cho thấy hàm lượng Natri Benzoat từ 4,18% đến 6,78%, trong khi mức cho phép không quá 0,2%, cao hơn từ 20 đến 33 lần. Ngoài ra, một số thành phần như Vitamin B1, B3, B6 và các hoạt chất được quảng cáo trên nhãn sản phẩm không được phát hiện trong mẫu kiểm nghiệm.

Sản phẩm C sủi giả. Ảnh Công an cung cấp

Theo tài liệu điều tra, chi phí sản xuất mỗi lọ sản phẩm khoảng 10.000 đồng, nhưng được bán với giá từ 45.000-60.000 đồng/lọ thông qua các quầy thuốc và nền tảng thương mại điện tử.

Ngày 24/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo khoản 1 Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đồng thời tạm giam Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm. Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an đề nghị người dân, tổ chức đã mua, sử dụng các sản phẩm C sủi mang nhãn hiệu MULTIVITAMIN PRO, ACTISO RÂU NGÔ - RAU MÁ, ACTISO PRO do Công ty Vintechpharm cung cấp liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

Người dân có thể liên hệ Điều tra viên Mã Đại Dương, số điện thoại 0949.926.926, hoặc đến địa chỉ số 356 đường Vạn Xuân, xã Hoài Đức, TP Hà Nội.