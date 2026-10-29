Khởi tố 4 bị can trong vụ sai phạm kế toán tại Công ty AMADO

Các bị can gồm Ngô Anh Tuấn (57 tuổi), Chủ tịch Hội đồng quản trị; Trần Huy Thức (46 tuổi), Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật; Nguyễn Văn Hồng (43 tuổi), nguyên Giám đốc kinh doanh và Vũ Thị Tân (43 tuổi), Kế toán trưởng.

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty AMADO. Ảnh: CACC.

Cả 4 bị can bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Trong đó, Ngô Anh Tuấn, Trần Huy Thức và Vũ Thị Tân bị bắt tạm giam. Riêng Nguyễn Văn Hồng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến năm 2026, Ngô Anh Tuấn bị cáo buộc chỉ đạo Trần Huy Thức, Nguyễn Văn Hồng và Vũ Thị Tân sử dụng các tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền từ khách hàng mua hàng hóa của Công ty AMADO.

Các tài khoản này được sử dụng để nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua hàng. Tuy nhiên, các khoản thu nói trên không được ghi chép, theo dõi trong hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp và không được kê khai với cơ quan thuế.

Kết quả giám định xác định, từ tháng 11/2021 đến tháng 7/2026, Công ty AMADO đã bán hàng hóa, vật tư và thu tiền của khách hàng nhưng không lập hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), không hạch toán các khoản thu vào sổ sách kế toán. Doanh nghiệp cũng không kê khai doanh thu và thuế GTGT đầu ra tương ứng trong các kỳ tính thuế.

Cơ quan chức năng xác định, những sai phạm trên khiến số thuế GTGT phải nộp ngân sách nhà nước giảm hơn 4,2 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý các bị can theo quy định pháp luật.