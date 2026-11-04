Khởi tố 4 bị can trong vụ buôn lậu 4,45 tấn hải sâm qua biên giới

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Buôn lậu” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” xảy ra tại thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Minh Khánh (SN 1961, trú tại phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1969, trú tại xã Bình Mỹ, TP Hồ Chí Minh) về tội “Buôn lậu”.

Hai bị can Trương Thị Huế (SN 1998, trú tại xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Thị Hà (SN 1998, trú tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Theo kết quả điều tra ban đầu: Khoảng 6h ngày 8/7/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an xã Lao Bảo và lực lượng Bộ đội Biên phòng tiến hành khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính. Hai xe ô tô bị khám là xe ô tô BKS 29H-112.17 do Hồ Văn T. (SN 1991, trú thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo) điều khiển và xe ô tô BKS 74A-353.30 do Phan Thành T. (SN 2002, trú phường Đông Hà) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe ô tô BKS 29H-112.17 có 89 thùng xốp được quấn băng keo màu vàng, chứa sản phẩm hải sâm đã được mổ, loại bỏ nội quan và bảo quản bằng phương pháp ướp muối thô. Mỗi thùng chứa khoảng 50kg, tổng trọng lượng tang vật là 4.450kg. Toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Số hải sâm được đóng trong 89 thùng xốp, mỗi thùng chứa khoảng 50kg. (Ảnh: CAQT)

Quá trình điều tra xác định, Lê Minh Khánh và Nguyễn Văn Hùng đã thỏa thuận, thống nhất việc đưa sản phẩm động vật hải sâm thuộc loài Cladolabes sp từ lãnh thổ nước CHDCND Lào qua đường tiểu ngạch tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào, thuộc thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, vào Việt Nam mà không khai báo và không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Theo phân công, Hùng có nhiệm vụ sang Thái Lan kiểm tra hàng hóa, thỏa thuận giá cả và thuê người vận chuyển hàng qua Lào về Việt Nam. Sau đó, Hùng thông báo cho Khánh để thanh toán tiền. Khi hàng được đưa về Việt Nam, Khánh sẽ tiếp nhận, chế biến rồi bán kiếm lời.

Để thực hiện việc vận chuyển, Hùng thuê Trương Thị Huế và Nguyễn Thị Hà đưa hàng hóa từ Lào vào Việt Nam để nhận tiền công.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.