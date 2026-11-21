Sáng nay 21/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh “Gây rối trật tự công cộng” đối với Trần Bùi Gia Huy, Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Văn Thanh và Trần Quốc Khánh. Cả 4 đối tượng đều sinh năm 2008, cùng trú tại xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa.

Công bố quyết định khởi tố bị can 4 đối tượng về tội danh "Gây rối trật tự công cộng" và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú .

Trước đó vào tối 17/10/2026, Trần Văn Thanh nhắn tin trên mạng xã hội Facebook rủ rê bạn bè quen biết tụ tập tại một “điểm hẹn”. Đến khoảng 0h20’ sáng 18/10/2026, Thanh cùng nhóm bạn tham gia “diễn xiếc” bằng xe máy trên đường 16 tháng 4 và khu vực quảng trường 16 tháng 4 thuộc địa bàn phường Đông Hải, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa với nhiều chiêu trò lạng lách, đánh võng, nẹt pô, bấm còi, la hét… gây náo loạn trên phố, ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng.

Công an làm việc với các đối tượng trong vụ gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Tiến Quân.

Không chỉ gây rối trật tự công cộng, mà các đối tượng còn sử dụng điện thoại quay video đăng tải trên mạng xã hội Tik Tok.

Trong lúc nhóm của Thanh đang “diễn xiếc” bằng xe máy, thì nhiều thanh thiếu niên khác cũng tụ tập cổ vũ hành vi vi phạm pháp luật, khiến cho người dân địa phương bức xúc.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa vào cuộc phối hợp Công an phường Đông Hải, Công an phường Phan Rang xác minh và đã xác định hành tung hàng chục thanh – thiếu niên liên quan đến các hành vi vi phạm nêu trên.

Công an đưa các đối tượng vi phạm trong vụ gây rối trật tự đi lao động công ích tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận. Ảnh: CAKH.

Ngoài việc khởi tố 4 bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lực lượng Công an đã đưa 35 thanh thiếu niên khác đi lao động công ích, thu dọn vệ sinh, chăm sóc hoa, thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận, đồng thời tiến hành kiểm điểm, giáo dục pháp luật, cam kết không tái phạm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật