Khởi tố 4 bị can thu 'tiền chênh' trái phép tại Dự án tổ hợp NƠXH và thương mại AZ Thăng Long
Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can liên quan việc thu “tiền chênh” trái phép tại Dự án tổ hợp NƠXH và thương mại AZ Thăng Long. Cơ quan Công an xác định các đối tượng đã thu ngoài hợp đồng khoảng 80 tỷ đồng của gần 300 khách hàng mua, thuê mua NƠXH, thông qua các giấy đăng ký, hợp đồng tư vấn hồ sơ và phiếu thu, sau đó đưa khoản tiền này ngoài sổ sách.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khoi-to-4-bi-can-thu-tien-chenh-trai-phep-tai-du-an-to-hop-noxh-va-thuong-mai-az-thang-long-421234.htm