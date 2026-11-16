Khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ trang sức giả nhãn hiệu

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh vàng bạc ở phường Quy Nhơn. Ảnh: CA

Ngày 15-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự và khởi tố 4 bị can liên quan để điều tra về hành vi: “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đây là kết quả từ quá trình chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ của Phòng CSKT- Công an tỉnh Gia Lai, tập trung đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, trang sức.

Trước đó, ngày 27-10-2026, qua công tác nghiệp vụ, Phòng CSKT- Công an tỉnh Gia Lai, tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh tại 3 cửa hàng vàng bạc, trang sức trên địa bàn phường Quy Nhơn. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện số lượng lớn sản phẩm trang sức có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam. Trên cơ sở kiểm tra hàng hóa trưng bày, niêm yết, kinh doanh tại các cơ sở, kết hợp tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả giám định chuyên môn, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi vi phạm tại từng cơ sở.

Cụ thể, tại Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng H., lực lượng Công an phát hiện 138 sản phẩm trang sức có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu V. Đáng chú ý, quá trình điều tra không chỉ làm rõ hoạt động kinh doanh hàng hóa vi phạm mà còn phát hiện hành vi trực tiếp gia công sản phẩm giả mạo nhãn hiệu tại cơ sở.

Theo P.T.T. (thợ kim hoàn của doanh nghiệp) khai nhận, đối tượng đã gia công 43 sản phẩm trang sức giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam. Kết quả giám định xác định toàn bộ 138 sản phẩm là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, có tổng giá trị hơn 1,14 tỷ đồng.

Tại Công ty TNHH Hiệu vàng bạc T., cơ quan Công an xác định 124 sản phẩm trang sức giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá hơn 1,24 tỷ đồng. Theo lời khai ban đầu, số hàng hóa này được thu mua từ một số tiệm vàng tại TP Hồ Chí Minh, sau đó đưa về Gia Lai tiêu thụ. Còn tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý M., kết quả giám định xác định 141 sản phẩm trang sức giả mạo nhãn hiệu V, trị giá hơn 1,03 tỷ đồng. Số trang sức này được thu mua từ người dân, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nhưng vẫn được đưa ra quầy để kinh doanh.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định tổng cộng 403 sản phẩm trang sức có chứa kim loại vàng tại 3 cơ sở là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, với tổng giá trị vi phạm hơn 3,42 tỷ đồng. Đáng chú ý, các sản phẩm vi phạm không chỉ được thu mua từ nhiều nguồn khác nhau để đưa ra thị trường mà còn có trường hợp được gia công trực tiếp tại cơ sở kinh doanh.

Việc phát hiện, khởi tố 3 vụ án thể hiện sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai trong đấu tranh với tội phạm xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Qua đó, góp phần ngăn chặn hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu, quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời giữ gìn môi trường kinh doanh lành mạnh.