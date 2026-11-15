Khởi tố 4 bị can liên quan 3 tiệm vàng giả mạo nhãn hiệu

Ngày 15/11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án, 4 bị can để điều tra về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Các bị can gồm 3 chủ cơ sở kinh doanh vàng và một thợ kim hoàn, liên quan đến 3 tiệm vàng quy mô lớn trên địa bàn phường Quy Nhơn.

Thời điểm cơ quan Công an kiểm tra các tiệm vàng vào ngày 27/10. Ảnh: Báo Gia lai.

Trước đó, ngày 27/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh vàng bạc, trang sức trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 403 sản phẩm trang sức bằng vàng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm được xác định hơn 3,4 tỷ đồng.

Cụ thể, tại Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng H.B., công an phát hiện 138 sản phẩm trang sức có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, với tổng giá trị hơn 1,1 tỷ đồng.

Ngoài việc thu mua hàng hóa từ bên ngoài, cơ sở này còn tổ chức chế tác trang sức trực tiếp. Làm việc với cơ quan công an, một thợ kim hoàn của tiệm khai nhận đã tự gia công 43 sản phẩm trang sức giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam.

Tại Công ty TNHH Hiệu vàng bạc T., lực lượng chức năng phát hiện 124 sản phẩm trang sức giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá gần 1,3 tỷ đồng. Chủ cơ sở bước đầu khai nhận đã thu gom số trang sức này từ một số tiệm vàng tại TPHCM, sau đó vận chuyển về Gia Lai để bày bán.

Trong khi đó, tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý M.L., kết quả giám định xác định có 141 sản phẩm trang sức giả mạo nhãn hiệu, trị giá hơn 1 tỷ đồng. Số hàng hóa này được cơ sở thu mua từ người dân, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nhưng vẫn được đưa ra quầy để kinh doanh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 3 vụ án, 4 bị can để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.