Khởi tố 4 bị can làm giả hơn 400 sản phẩm trang sức hàng hiệu

Ngày 14/11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 3 vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng bạc, trang sức.

Trước đó, ngày 27/10, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra 3 cửa hàng vàng bạc, trang sức tại phường Quy Nhơn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Lực lượng chức năng kiểm tra một trong ba tiệm vàng tại Quy Nhơn. Ảnh: Đ.N

Qua giám định, cơ quan chức năng xác định 403 sản phẩm trang sức tại 3 cơ sở là hàng giả mạo nhãn hiệu.

Cụ thể, tại doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng H, công an phát hiện 138 sản phẩm trang sức có chứa kim loại vàng giả mạo nhãn hiệu Van Cleef & Arpels, tổng giá trị vi phạm hơn 1,14 tỷ đồng.

Ngoài thu mua, kinh doanh hàng vi phạm, cơ sở này còn trực tiếp gia công sản phẩm giả mạo nhãn hiệu. P.T.T., thợ kim hoàn tại doanh nghiệp, khai đã gia công 43 sản phẩm trang sức giả mạo nhãn hiệu này.

Tại Công ty TNHH Hiệu vàng bạc T, lực lượng chức năng phát hiện 124 sản phẩm trang sức giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá hơn 1,24 tỷ đồng. Số hàng này được thu mua từ một số tiệm vàng tại TPHCM rồi đưa về Gia Lai tiêu thụ.

Còn tại Công ty TNHH vàng bạc đá quý M, cơ quan chức năng xác định 141 sản phẩm trang sức giả mạo nhãn hiệu Van Cleef & Arpels, trị giá hơn 1,03 tỷ đồng. Số trang sức được thu mua từ người dân, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc nhưng vẫn được đưa lên quầy trưng bày, bán cho khách.

Tổng giá trị vi phạm tại 3 cơ sở hơn 3,4 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan.