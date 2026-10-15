Khởi tố 4 bị can dùng súng săn bắt voọc bạc tại Vườn quốc gia Phú Quốc

Bị can Đỗ Khắc Trường và Ngô Hoàng Hậu (từ trái qua).

Bị can Đỗ Khắc Cường và Nguyễn Tấn Bền (từ trái qua).

Các bị can gồm: Đỗ Khắc Trường (sinh năm 1996), Đỗ Khắc Cường (sinh năm 1994), Nguyễn Tấn Bền (sinh năm 1987) và Ngô Hoàng Hậu (sinh năm 2001), cùng trú tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Theo kết quả điều tra, ngày 14/5/2026, Ngô Hoàng Phi (cha ruột của Hậu) liên hệ Trường, Cường và Bền, yêu cầu săn bắt 10 cá thể voọc bạc để nấu cao bán cho khách. Nhóm này sử dụng súng nén khí cỡ nòng 6,5mm do Trường mua qua mạng xã hội, đến Tiểu khu 58, rừng đặc dụng Vườn quốc gia Phú Quốc để săn bắt. Đến ngày 27/5/2026, nhóm giao cho Phi 8 cá thể voọc bạc.

Do chưa đủ số lượng, Phi tiếp tục yêu cầu Hậu đi săn bắt. Hậu mang súng nén khí mua qua mạng xã hội đến Tiểu khu 66, rừng đặc dụng thuộc khu phố Suối Cát Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc, săn bắt thêm một cá thể voọc bạc rồi mang về nhà.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, khi Phi và Hậu đang xẻ thịt cá thể voọc bạc vừa săn bắt, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang. Kiểm tra tại nhà Phi, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 9 cá thể voọc bạc, một khẩu súng tự chế, 132 viên đạn chì cùng nhiều đồ vật liên quan.

Sau khi biết Phi và Hậu bị bắt giữ, Trường, Cường và Bền đến cơ quan Công an đầu thú, tự nguyện giao nộp súng, công cụ phạm tội và toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP. Hồ Chí Minh, hai khẩu súng và đạn thu giữ trong vụ án là vũ khí quân dụng.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.