Theo thông tin từ Bộ Công an ngày 25/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.HCM đã triệt phá đường dây giả danh Công ty CP Đức Mạnh - chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, tại số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, Tp.HCM.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây do Đinh Lê Hồng Quế (SN 1987, trú tại phường Phước Long, Tp.HCM) cầm đầu. Các đối tượng đã rao bán hơn 600 "suất mua nhà ở xã hội", chiếm đoạt trên 150 tỷ đồng của hơn 600 bị hại. Đến nay, cơ quan điều tra đã làm việc với 121 người để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan công an, Quế cùng Nguyễn Văn Sơn (SN 1989) và Lê Văn Khoa (SN 1995) thành lập Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Brothers Land tại phường Phước Long, sau đó tuyển nhân viên môi giới để tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua nhà ở xã hội.

Các đối tượng (từ trái sang phải): Lê Văn Khoa; Nguyễn Văn Sơn, Đinh Lê Hồng Quế, Huỳnh Tiến Đạt, Lê Hoàng Hiệp.

Quế còn móc nối với Huỳnh Tiến Đạt (SN 1991) và một số môi giới bất động sản bên ngoài để rao bán các suất mua căn hộ tại dự án.

Để tạo lòng tin, nhóm đối tượng tự nhận được chủ đầu tư ủy quyền bán căn hộ, đồng thời đặt làm giả con dấu của Công ty CP Đức Mạnh và Sở Xây dựng Tp.HCM, làm giả các văn bản mang tên doanh nghiệp và cơ quan này.

Các đối tượng sử dụng những lời chào mời như có "suất ngoại giao", "suất nội bộ", "suất kín" tại dự án để thu hút người mua. Khi khách hàng tin tưởng ký hợp đồng, nhóm này yêu cầu nộp từ 150 triệu đồng đến 900 triệu đồng cho mỗi suất, gọi là "phí mua suất", sau đó chiếm đoạt số tiền.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 31 bị can và ra lệnh bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục khởi tố 2 bị can về hành vi "Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ" và 4 bị can về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Tổng cộng, 37 đối tượng đã bị khởi tố trong vụ án.