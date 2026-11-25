Các đối tượng trong vụ án giả danh chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, chiếm đoạt trên 150 tỷ đồng

Giả danh chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Ngày 25/11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 31 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố 2 bị can về hành vi "Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ" và 4 bị can về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này giả danh Công ty cổ phần Đức Mạnh - chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh) - do Đinh Lê Hồng Quế (sinh năm 1987, trú tại phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Nhóm đối tượng đã rao bán hơn 600 "suất mua nhà ở xã hội", chiếm đoạt hơn 150 tỷ đồng của trên 600 bị hại; đến nay, cơ quan điều tra đã làm việc với 121 bị hại.

Đối tượng Đinh Lê Hồng Quế

Quá trình điều tra xác định, Đinh Lê Hồng Quế cùng Nguyễn Văn Sơn và Lê Văn Khoa thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Brothers Land tại phường Phước Long, tuyển nhân viên môi giới tìm người có nhu cầu mua nhà ở xã hội, đồng thời móc nối với Huỳnh Tiến Đạt và một số môi giới bên ngoài để chào bán căn hộ tại dự án.

Để tạo lòng tin rằng mình được chủ đầu tư ủy quyền phân phối, Đinh Lê Hồng Quế đặt làm giả con dấu của Công ty cổ phần Đức Mạnh và Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều văn bản giả mạo.

Các đối tượng tung thông tin có "suất ngoại giao", "suất nội bộ", "suất kín" và yêu cầu người mua nộp "phí mua suất" từ 150 triệu đồng đến 900 triệu đồng mỗi suất trước khi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Tang vật vụ án giả danh chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, chiếm đoạt trên 150 tỷ đồng

Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để lừa đảo

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách an sinh xã hội để trục lợi.

Trong lĩnh vực nhà ở xã hội, việc trấn áp các đường dây lừa đảo góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các nhóm thụ hưởng chính sách như người có công với cách mạng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, hộ nghèo, người thu nhập thấp và người yếu thế.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội cần tìm hiểu kỹ điều kiện, thủ tục và xác minh trực tiếp với chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền trước khi giao dịch, nộp tiền.

Người dân cần nâng cao cảnh giác trước lời mời chào "suất ngoại giao", "suất nội bộ", "suất kín", tuyệt đối không chuyển tiền cho cá nhân, tổ chức không có thẩm quyền và không hợp thức hóa hồ sơ trái quy định.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật mọi tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để lừa đảo, làm giả giấy tờ hoặc tiếp tay cho sai phạm.