Khởi tố 37 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô đặc biệt lớn

Các bị can bị khởi tố. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM về tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn, trong đó có tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, tài nguyên và môi trường, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã chủ động nắm tình hình, rà soát các đối tượng, doanh nghiệp có dấu hiệu nghi vấn, xác lập chuyên án đấu tranh với hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Qua đấu tranh chuyên án liên quan Công ty Thái Hưng và 34 doanh nghiệp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định Lê Văn Hiền (SN 1984, cư trú tại phường Tân Sơn Nhì) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội.

Tháng 4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Ban chuyên án tập trung truy xét các đối tượng, pháp nhân và doanh nghiệp có liên quan nhằm làm rõ toàn bộ đường dây.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 12/2021 đến tháng 10/2025, Lê Văn Hiền cùng đồng phạm đã thành lập và mua lại tổng cộng 326 pháp nhân công ty “ma” để phục vụ việc phát hành, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu lợi bất chính.

Các đối tượng đã sử dụng số pháp nhân này để xuất bán trái phép 178.357 hóa đơn GTGT cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên phạm vi cả nước.

Tổng trị giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi trên các hóa đơn lên tới 18.328 tỷ đồng; thuế GTGT là 1.585 tỷ đồng, tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên đến 19.913 tỷ đồng.

Với số lượng pháp nhân được thành lập, mua lại và sử dụng trong thời gian dài, liên quan đến hàng chục nghìn doanh nghiệp, đơn vị trên cả nước, vụ án được xác định có quy mô đặc biệt lớn.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội “Trốn thuế”.

Đồng thời, Cơ quan điều tra khởi tố thêm 25 bị can về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”, theo Điều 203 và Điều 200 Bộ luật Hình sự; ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với toàn bộ 25 bị can vừa bị khởi tố.

Như vậy, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 37 bị can liên quan đến vụ án.

Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục huy động lực lượng, đẩy mạnh điều tra mở rộng vụ án; tập trung làm rõ toàn bộ hành vi, phương thức, thủ đoạn, vai trò của từng đối tượng và các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Từ vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tuyệt đối không tham gia mua, bán, sử dụng hóa đơn “khống”; chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ, không mua bán, sử dụng hóa đơn không gắn với hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế.

Các doanh nghiệp cần hoạt động đúng quy định pháp luật, chủ động rà soát, kiểm tra kỹ đối tác kinh doanh và tính pháp lý của hóa đơn đầu vào. Việc này nhằm tránh trường hợp vô tình hoặc cố ý sử dụng hóa đơn được phát hành từ các công ty “ma”, dẫn đến nguy cơ bị xử lý về thuế hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Cơ quan Công an cũng đề nghị người dân và cộng đồng doanh nghiệp kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất khi phát hiện cá nhân, tổ chức có dấu hiệu thành lập doanh nghiệp không nhằm mục đích hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế; mua bán pháp nhân hoặc có hoạt động chào bán, mua bán hóa đơn bất thường để kịp thời xác minh, ngăn chặn và xử lý.

Công an TP.HCM cho biết tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm hành vi mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế; góp phần bảo vệ nguồn thu ngân sách Nhà nước, bảo đảm môi trường sản xuất, kinh doanh minh bạch, lành mạnh và đúng pháp luật.