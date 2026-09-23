Khởi tố 37 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn

Kết quả điều tra xác định Lê Văn Hiền là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: TTXVN phát.

Theo kết quả điều tra mở rộng vụ án liên quan Công ty Thái Hưng và 34 doanh nghiệp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố xác định Lê Văn Hiền (sinh năm 1984, cư trú tại phường Tân Sơn Nhì) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội.

Từ tháng 12/2021 đến tháng 10/2025, Lê Văn Hiền cùng đồng phạm đã thành lập, mua lại tổng cộng 326 pháp nhân công ty “ma” nhằm phục vụ việc phát hành, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để thu lợi bất chính. Các đối tượng sử dụng số pháp nhân này xuất bán trái phép 178.357 hóa đơn giá trị gia tăng cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên phạm vi cả nước.

Tổng trị giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi trên số hóa đơn trên là 18.328 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng là 1.585 tỷ đồng; tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên đến 19.913 tỷ đồng. Kết quả điều tra cho thấy đường dây hoạt động trong thời gian dài, sử dụng số lượng lớn pháp nhân để phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, liên quan đến hàng chục nghìn doanh nghiệp, đơn vị trên cả nước.

Trước đó, qua đấu tranh chuyên án, tháng 4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”. Quá trình điều tra tiếp tục được mở rộng nhằm làm rõ các đối tượng, pháp nhân và doanh nghiệp có liên quan.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội “Trốn thuế”; đồng thời khởi tố thêm 25 bị can về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” theo Điều 203 và Điều 200 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra cũng ra lệnh bắt tạm giam đối với toàn bộ 25 bị can vừa bị khởi tố.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi, phương thức, thủ đoạn, vai trò của từng đối tượng và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân không mua, bán, sử dụng hóa đơn “khống”; chủ động kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn đầu vào và đối tác kinh doanh, tránh sử dụng hóa đơn từ các công ty “ma”, có thể dẫn đến bị xử lý theo quy định pháp luật.

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