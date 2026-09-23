Khởi tố 37 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn, trốn thuế quy mô đặc biệt lớn

Chiều 23/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp.HCM cho biết, đơn vị đã khởi tố bổ sung vụ án, đồng thời mở rộng điều tra đường dây mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế do Lê Văn Hiền (SN 1984, trú tại phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Khởi tố 37 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô đặc biệt lớn. Ảnh: Công an cung cấp.

Kết quả đấu tranh chuyên án liên quan Công ty Thái Hưng và 34 doanh nghiệp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh xác định Lê Văn Hiền là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức thực hiện các hành vi phạm tội.

Trước đó, tháng 4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

Sau khi vụ án được khởi tố, Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng, pháp nhân và doanh nghiệp có liên quan nhằm làm rõ toàn bộ đường dây.

Kết quả điều tra mở rộng xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 10/2025, Lê Văn Hiền cùng các đồng phạm đã thành lập, mua lại tổng cộng 326 pháp nhân công ty “ma”.

Theo cơ quan điều tra, các pháp nhân này được sử dụng để phục vụ việc phát hành, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu lợi bất chính.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục truy xét các tổ chức, cá nhân có liên quan, qua đó làm rõ thêm hành vi của những người tham gia vào đường dây.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra mở rộng, ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội “Trốn thuế”.

Cùng với đó, cơ quan điều tra khởi tố thêm 25 bị can về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”; đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với toàn bộ 25 người vừa bị khởi tố.

Như vậy, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố tổng cộng 37 bị can liên quan đến vụ án.

Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục đẩy mạnh điều tra mở rộng, tập trung làm rõ toàn bộ hành vi, phương thức, thủ đoạn, vai trò của từng đối tượng cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.