Đối tượng cầm đầu Đinh Lê Hồng Quế tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 25/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây giả danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh – chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, tại số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP.HCM tập trung đấu tranh, xử lý các hành vi lợi dụng chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước để trục lợi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người thụ hưởng chính sách. Trong lĩnh vực nhà ở xã hội, công tác này góp phần bảo đảm chính sách hỗ trợ về nhà ở đến đúng đối tượng, trong đó có người có công với cách mạng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, hộ nghèo, người thu nhập thấp và người yếu thế.

Tang vật được cơ quan công an phát hiện thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây do Đinh Lê Hồng Quế (SN 1987, trú tại phường Phước Long, TP.HCM) cầm đầu. Quế cùng Nguyễn Văn Sơn và Lê Văn Khoa thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Brothers Land, sau đó tuyển nhân viên môi giới, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua nhà ở xã hội. Quế còn móc nối với Huỳnh Tiến Đạt và một số môi giới bên ngoài để chào bán căn hộ tại dự án.

Để tạo lòng tin, các đối tượng đặt làm giả con dấu của Công ty Cổ phần Đức Mạnh và Sở Xây dựng TP.HCM, đồng thời làm giả các văn bản mang tên doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Nhóm này quảng cáo có các “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất kín” nhằm dụ dỗ người mua.

Khi khách hàng tin tưởng, các đối tượng yêu cầu nộp từ 150 triệu đồng đến 900 triệu đồng mỗi suất dưới danh nghĩa “phí mua suất”, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Đến nay, đường dây đã rao bán hơn 600 suất mua nhà ở xã hội, chiếm đoạt trên 150 tỷ đồng của hơn 600 bị hại. Cơ quan điều tra đã làm việc với 121 người bị hại.

Các bị can từ trái qua: Lê Hoàng Hiệp; Huỳnh Tiến Đạt; Đinh Lê Hồng Quế; Nguyễn Văn Sơn và Lê Văn Khoa. (Ảnh: Công an cung cấp)

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 31 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời, trong quá trình mở rộng điều tra, khởi tố thêm 2 bị can về hành vi lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ và 4 bị can về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng cộng, 37 bị can đã bị khởi tố.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội cần tìm hiểu kỹ điều kiện, thủ tục và xác minh thông tin trực tiếp với chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền trước khi ký hợp đồng, giao tiền. Đặc biệt, cần cảnh giác với các lời mời chào mua “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, tuyệt đối không chuyển tiền cho tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền.

Video vụ án.