Khởi tố 35 bị can trong đường dây ma túy xuyên quốc gia do Hoàng Trần Hiệp cầm đầu

Khởi tố 35 bị can, tiếp tục xác minh các đối tượng liên quan

Đại tá Trịnh Duy Anh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đồng Nai cho biết, đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 35 đối tượng trong chuyên án. Các bị can bị khởi tố về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm. Đây là những đối tượng thuộc nhóm đồng phạm và nhóm mua ma túy trong đường dây.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Cùng với việc xử lý hình sự, lực lượng chức năng đã lập hồ sơ đưa 23 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc; xử phạt vi phạm hành chính, lập hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy đối với 37 đối tượng. Công an TP Đồng Nai đã bàn giao một đối tượng cho Công an xã Phước Hòa, TP Hồ Chí Minh, để xử lý theo thẩm quyền. 8 đối tượng khác đang được tiếp tục xác minh, xử lý.

Thu giữ lượng lớn ma túy, súng và đạn

Trước đó, ngày 27/10/2026, Công an TP Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá chuyên án. Ban chuyên án đồng loạt bắt giữ sáu nhóm với tổng cộng 104 đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ gồm 18 kg ma túy đá, 5 bánh heroin, 1,8 kg ketamin và 1.800 viên hồng phiến.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài ma túy, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 khẩu súng, 5 viên đạn, 3 ô tô, 5 mô tô, 40 điện thoại di động, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy và 450 triệu đồng. Đối tượng cầm đầu được xác định là Hoàng Trần Hiệp, còn gọi là “Hiệp nhóc”, “Hiệp đen”, sinh năm 1991, thường trú tại xã Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk. Hiệp là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bước đầu, Hiệp cùng đồng phạm khai nhận, từ tháng 8/2026 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng đã giao dịch 107 kg ma túy tổng hợp các loại, 10 bánh heroin và 1.800 viên hồng phiến. Tổng số tiền giao dịch mua bán ma túy theo lời khai khoảng 14 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.