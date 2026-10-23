Qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự. VKSND tỉnh Hà Tĩnh đánh giá tội phạm về môi trường trên địa bàn tuy phát hiện không nhiều nhưng tiềm ẩn nguy cơ lớn cho hệ sinh thái và sức khỏe nhân dân.

Khởi tố 3 vụ án, chôn lấp trái phép gần 2.000 tấn chất thải

Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 3 vụ với 3 bị can về tội "Gây ô nhiễm môi trường" theo Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Các vụ án xảy ra tại 3 địa bàn: thôn Tấn Sơn (xã Kỳ Hoa), thôn K130 (xã Can Lộc) và thôn 10 (xã Hương Sơn). Tổng khối lượng chất thải bị chôn lấp trái phép ra môi trường là 1.978.773 kg. Kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định đây đều là chất thải rắn thông thường.

Thời gian qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 3 vụ với 3 bị can về tội "Gây ô nhiễm môi trường" theo Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng chỉ rõ, các bị can thực hiện hành vi với lỗi cố ý. Hoạt động chôn lấp diễn ra công khai, liên tục trong thời gian dài nhằm mục đích trục lợi, tiết kiệm chi phí vận chuyển và xử lý. Hành vi này làm biến đổi hiện trạng tự nhiên, xâm hại môi trường đất và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Nguyên nhân chính xuất phát từ ý thức thượng tôn pháp luật kém của các đối tượng vi phạm. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát của chính quyền địa phương thiếu kịp thời, để khối lượng lớn chất thải chưa xử lý bị chôn lấp mà không có biện pháp ngăn chặn. Sự phối hợp và cơ chế trao đổi thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước về môi trường với các đơn vị liên quan còn thiếu đồng bộ.

Kiến nghị 4 giải pháp phòng ngừa trọng tâm

Để kịp thời ngăn chặn vi phạm, Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh – đơn vị tiếp nhận chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về môi trường từ ngày 20/10/2026 – thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý môi trường, xử lý chất thải rắn thông thường.

Thứ hai, tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải xây dựng tại các khu công nghiệp, nhà máy rác và điểm tập kết lớn. Đảm bảo 100% nguồn chất thải phải ký hợp đồng chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý trước khi thải ra môi trường.

Thứ ba, chú trọng kiểm tra chuyên ngành đối với tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng, phá dỡ, san lấp mặt bằng. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vận chuyển, đổ, chôn lấp chất thải rắn xây dựng sai quy định.

Thứ tư, tham mưu cho UBND tỉnh sớm quy hoạch, bố trí và công khai các điểm tập kết, lưu giữ, xử lý chất thải rắn. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn quy trình xử lý chất thải nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và người dân.