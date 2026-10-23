Khởi tố 3 thanh niên bắt giữ người trái pháp luật để ngăn nạn nhân trình báo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 3 đối tượng cùng trú tại xã Tam Hải về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật sau khi dùng vũ lực khống chế một thanh niên nhằm ngăn cản người này đến cơ quan công an trình báo vụ việc bị hành hung.

Ngày 22/10, Điều tra viên được bố trí tại Công an xã Tam Hải, TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Ngọc Huynh (SN 2003), Huỳnh Lê Đô (SN 2003) và Huỳnh Ngọc Phục (SN 2001), cùng trú thôn Thuận An, xã Tam Hải, TP Đà Nẵng, để điều tra về tội "Bắt, giữ người trái pháp luật" theo khoản 1 Điều 157 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố 3 thanh niên bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 19/8/2026, Công an xã Tam Hải tiếp nhận đơn trình báo của anh Huỳnh Quang T. (SN 2003, trú xã Tam Hải) về việc bị hành hung và khống chế, giữ người trái pháp luật.

Trước đó, vào tối 18/8/2026, trong lúc ăn nhậu tại một quán trên địa bàn xã Tam Hải, anh T. xảy ra mâu thuẫn với Huỳnh Ngọc Phục. Trong lúc xô xát, anh T. bị Phục đánh gây thương tích.

Sau sự việc, khi anh T. chuẩn bị đến cơ quan công an để trình báo, Huỳnh Ngọc Huynh, Huỳnh Lê Đô và Huỳnh Ngọc Phục đã sử dụng vũ lực khống chế, đưa nạn nhân về quán bi da của Phục, qua đó ngăn cản việc trình báo cơ quan chức năng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, xác minh, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, Trưởng Công an xã Tam Hải đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng nêu trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.