Đối tượng Lê Minh Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: Anh Tầm.

Theo kết quả điều tra, do mâu thuẫn cá nhân về vấn đề tiền lương, khoảng 20 giờ ngày 14/7/2026, khi chị Phạm Thị Kim Hương, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Ý Nhân (Công ty Ý Nhân) và anh Vũ Minh Triều, Phó Giám đốc Công ty đang đứng trước cổng trụ sở Công an phường Long Xuyên thì bất ngờ bị Nguyễn Bảo Sang (SN 2005, ngụ phường Long Xuyên), Lê Minh Tâm (cùng là nhân viên Công ty Ý Nhân) và Nguyễn Thị Bích Thuỷ (SN 1986, vợ Tâm) chặn đánh.

Tại đây, Tâm, Sang và Thuỷ đã dùng tay, mũ bảo hiểm nắm kéo và đánh anh Triều, chị Hương thì được lực lượng Công an phường kịp thời ra can ngăn và mời về trụ sở làm việc.

Theo kết luận giám định, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra đối với anh Triều và chị Hương mỗi người 3%.

Ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Sang, Tâm và Thuỷ về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Trong quá trình điều tra, Công an phường đã nhiều lần gửi giấy triệu tập để làm việc nhưng Tâm không chấp thành nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thay đổi biện pháp ngăn chặn ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tâm.