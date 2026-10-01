Khởi tố 3 người liên quan nguồn cung thực phẩm giảm cân chứa chất cấm cho Ngân 98

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương, Nguyễn Thị Thanh Hoa và Lê Hữu Hoàng

Theo kết quả điều tra, từ khoảng tháng 8/2023 đến tháng 7/2024, Đặng Thiên Hương (SN 1992, thường trú phường Từ Liêm, TP. Hà Nội), Chủ Công ty TNHH sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla, đã sản xuất cho Ngân 98 hơn 100.000 sản phẩm thực phẩm giảm cân có chứa hai chất cấm là Sibutramine và Phenolphthalein.

Quá trình này, Hương được xác định thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Ngoài việc sản xuất, buôn bán hàng hóa cho Ngân 98, Hương còn sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác.

Ngày 30/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương, Nguyễn Thị Thanh Hoa và Lê Hữu Hoàng liên quan đến những sai phạm của Ngân 98.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hoạt động kinh doanh thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm của Ngân 98 và Đặng Thiên Hương.

Công an TP. HCM đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp từng mua bán thực phẩm giảm cân với Ngân 98 và Đặng Thiên Hương đến Cơ quan điều tra trình báo để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân không mua, sử dụng các sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những sản phẩm dạng viên “tặng kèm” không có nhãn mác, không được công bố.

Theo khuyến cáo, Sibutramine đã bị cấm sử dụng do có nguy cơ gây tai biến tim mạch, đột quỵ; Phenolphthalein là chất có nguy cơ gây ung thư. Người dân cần thận trọng khi sử dụng các sản phẩm thực phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, xuất xứ.