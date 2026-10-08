Khởi tố 3 đối tượng trộm chó bằng súng điện tự chế

Ngày 7/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp với Công an xã Tùng Lộc điều tra, làm rõ nhóm người liên quan đến hoạt động trộm cắp, mua bán chó trên địa bàn.

Các đối tượng Trần Phúc Cao, Hồ Phúc Cát và Nguyễn Văn Quân bị khởi tố. Ảnh CACC

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm Trần Phúc Cao (SN 1980, trú xã Can Lộc), Hồ Phúc Cát (SN 1992) và Nguyễn Văn Quân (SN 1994, cùng trú xã Tùng Lộc) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện một số người có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động trộm cắp, thu gom chó nên tổ chức theo dõi, xác minh.

Khoảng 4h ngày 2/10, tổ công tác kiểm tra nhà Trần Phúc Cao tại xã Can Lộc, phát hiện 3 người đang thực hiện giao dịch mua bán 9 con chó có dấu hiệu bất thường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 6 con chó đã chết, tổng trọng lượng 73,2kg, cùng 3 con chó còn sống, nặng khoảng 54kg, được nhốt trong lồng sắt.

Quá trình điều tra xác định, Cao đã nhiều lần mua chó do Cát và Quân trộm cắp. Theo thỏa thuận, hai người này đi bắt trộm chó trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh rồi mang đến bán cho Cao với giá từ 50.000 đến 60.000 đồng/kg.

Đêm 1/10, Cát và Quân chuẩn bị phương tiện cùng một khẩu súng điện tự chế, sau đó di chuyển qua khu vực Hồng Lĩnh, theo Quốc lộ 1A hướng về xã Nghi Xuân để tìm chó của người dân.

Khi phát hiện chó ở ngoài đường, Quân sử dụng súng điện tự chế khiến con vật bị ngất, rồi dùng băng dính quấn mõm và cho vào bao tải.

Bằng thủ đoạn này, trong đêm 1/10 và rạng sáng 2/10, hai đối tượng đã bắt trộm 9 con chó, tổng trọng lượng khoảng 130kg. Sau khi gây án, cả hai vận chuyển số chó đến nhà Trần Phúc Cao để bán thì bị lực lượng công an phát hiện.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 3 bị can nêu trên, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.