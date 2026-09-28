Khởi tố 3 đối tượng thuộc tổ chức khủng bố 'Việt Tân'

Ngày 28/9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy và Thái Công Trường Sơn về tội “Khủng bố” theo Điều 299 và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Theo hồ sơ vụ việc, hồi 21h50 ngày 18/9/2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (tỉnh Tây Ninh) phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng trên đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới Campuchia. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy tờ giả, cụ thể: Nguyễn Đức Thuận sử dụng 2 căn cước công dân giả mang tên Phan Đức Trung (dán ảnh của Thuận) cùng 1 hộ chiếu Na Uy mang tên Nguyen Duc Thuan; Hồ Phạm Hiệp Huy mang theo 1 hộ chiếu Úc mang tên Tran Hiep.

Ngày 19/9/2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã bàn giao các đối tượng cùng hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, sau đó chuyển giao cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thụ lý theo thẩm quyền.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận là thành viên của tổ chức khủng bố “Việt Tân”, mang theo giấy tờ giả nhằm nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.