Khởi tố 3 đối tượng thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố

Bị can Phan Anh Thiên tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Phú Thọ

Ngày 10/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm Phan Anh Thiên (SN 1982), Nguyễn Văn Tú (SN 1995) và Nguyễn Xuân Thành (SN 1990), cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, năm 2025, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Phan Anh Thiên (trú tại Tổ dân phố Chùa Láp, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền. Thiên đã bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi này với Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Xuân Thành, cùng trú tại thôn Dịch Đồng, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ.

Sau đó, cả 3 thuê xe ô tô biển kiểm soát 88A-108.xx của anh L.A.T. (trú tại TDP Vĩnh Thịnh 4, phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ), rồi đưa xe đến gửi tại nhà anh D.Đ.K. (SN 1977, trú tại TDP Đồng Khâu, phường Vĩnh Yên) để tìm nơi cầm cố.

Do chưa tìm được địa điểm nhận cầm cố, các đối tượng hỏi vay anh K. số tiền 45 triệu đồng để chi tiêu, đồng thời tiếp tục tìm nơi cầm cố chiếc xe. Sau đó, cả 3 mang chiếc ô tô trên cầm cố cho anh T.V.N. (SN 1991, trú tại thôn Yên Định, xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ), lấy 85 triệu đồng.

Từ số tiền này, các đối tượng dùng 45 triệu đồng để trả khoản vay của anh K., số tiền 40 triệu đồng còn lại được chia nhau tiêu xài cá nhân. Theo kết quả định giá của cơ quan chức năng, chiếc ô tô biển kiểm soát 88A-108.xx có trị giá 206.250.000 đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo của công dân và tiến hành xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ hành vi của các đối tượng, bắt giữ Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Xuân Thành. Riêng Phan Anh Thiên bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm Phan Anh Thiên, đồng thời phối hợp với Công an phường Vĩnh Phúc và các đơn vị nghiệp vụ triển khai biện pháp truy tìm. Đến ngày 1/11/2026, lực lượng Công an đã bắt giữ được Thiên.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố hai bị can Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Xuân Thành. Riêng đối với Phan Anh Thiên, vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.