Khởi tố 3 đối tượng sản xuất, đăng tải video bạo lực

Các đối tượng gồm: Lê Thế Hưng (sinh năm - SN 1985, tức Hưng Lộc) trú tại Tổ dân phố số 17, phường Cam Đường; Trương Văn Nam (SN 1990) trú tại Khu đô thị B6 kéo dài, phường Cam Đường; khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Hải Nam (SN 1987, tức Hải Nam Media) trú tại Tổ dân phố số 18 Kim Tân, phường Lào Cai.

Đối tượng Lê Thế Hưng (Hưng Lộc) tại thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Thanh Tuấn).

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phát hiện Lê Thế Hưng, Trương Văn Nam, và Trịnh Hải Nam tổ chức quay phim, ghi hình các nội dung đánh nhau, bạo lực, cờ bạc và đăng tải lên mạng xã hội YouTube.

Các video được đăng tải trên kênh YouTube “2x...”, thu hút lượng lớn người xem. Theo cơ quan điều tra, nội dung các video có ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ khoảng tháng 5/2019, các đối tượng tổ chức sản xuất nhiều video phim ngắn, trong đó có “Một ngày tình nghĩa...” và “Thói...”. Nội dung các video xuất hiện nhiều cảnh sử dụng hung khí; đánh nhau, đòi nợ, cờ bạc và các tình tiết mang tính bạo lực.

Sau khi hoàn thiện, Trịnh Hải Nam đăng tải các video trên kênh YouTube “2x...”, sau đó đổi tên thành “M.A.L”. Hai video thu hút hàng triệu lượt xem. Trong đó, “Một ngày tình nghĩa...” có hơn 4,7 triệu lượt xem; “Thói đời” có hơn 1,8 triệu lượt xem.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Thanh Tuấn).

Trong quá trình hoạt động, các đối tượng còn nhận tiền để lồng ghép quảng cáo vào nội dung video. Theo kết quả điều tra, Lê Thế Hưng nhận 50 triệu đồng để đưa quảng cáo sản phẩm vào video; Trương Văn Nam nhận 20 triệu đồng tiền tài trợ từ một doanh nghiệp.

Tại Văn bản số 3588 ngày 30/9/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai xác định hai video trên không được tổ chức, cá nhân đăng ký sản xuất hoặc đăng ký giấy phép phân loại phim.

Qua nghiên cứu nội dung, hình ảnh, cơ quan chuyên môn nhận định các video có nội dung mang tính bạo lực, cổ xúy hành vi bạo lực, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người tham gia diễn xuất, giúp sức, tài trợ cho việc sản xuất, đăng tải các video để xử lý theo quy định của pháp luật.