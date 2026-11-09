Khởi tố 3 đối tượng mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy

Các đối tượng Nguyễn Anh Vũ, Hứa Lê Xuân Hiền và Nguyễn Thị Thanh Duyên bị khởi tố vụ hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: Trúc Hà

Trước đó, thực hiện kế hoạch tiếp tục tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 2/11/2026, trước số nhà 223, đường Mẹ Suốt (thuộc tổ dân phố Đà Sơn 8, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng), lực lượng phối hợp gồm Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Hải Vân bắt giữ Nguyễn Anh Vũ (sinh năm 1987, trú tại thành phố Đà Nẵng) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của Nguyễn Anh Vũ, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Chiều cùng ngày, tại trước số 64 đường Gò Dư (thuộc tổ 50, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng), lực lượng gồm Phòng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Hải Vân tiếp tục bắt giữ Hứa Lê Xuân Hiền (sinh năm 1981, trú tại tổ 3, phường An Khê, thành phố Đà Nẵng) vì hành vi tàng trữ 2 gói ma túy đá (trọng lượng khoảng 2 gam).

Áp dụng các biện pháp điều tra, vào lúc 17 giờ cùng ngày, lực lượng phối hợp tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Duyên (sinh năm 1998, trú tại số nhà 44/19 đường Đà Sơn, tổ dân phố Đà Sơn 2, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Thanh Duyên, lực lượng chức năng thu giữ thêm 22 gói ma túy tổng hợp các loại, khối lượng khoảng 30 gam và một số vật chứng có liên quan.

Ngày 9/11, Trung tá Bùi Huỳnh Tấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hải Vân ký quyết định Khởi tố vụ án hình sự “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với Nguyễn Thị Thanh Duyên; Khởi tố vụ án hình sự “Tàng trữ trái phép chất ma túy” đối với Nguyễn Anh Vũ và Hứa Lê Xuân Hiền, bàn giao hồ sơ, tang vật và đối tượng cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.