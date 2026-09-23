Khởi tố 3 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý ở Hưng Yên

Lương Đức Võ cùng tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Sáng 23/9, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lương Đức Võ (SN 1987, trú xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) và Lê Văn Doanh (SN 1989, trú xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tiến (SN 1981, trú xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 13h ngày 15/9, tại khu vực dân cư thôn Tân Phúc, xã Ân Thi, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an xã Ân Thi phát hiện, bắt quả tang Lương Đức Võ đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ qua giám định gồm 3 túi nilon chứa 43,4405 gam Heroine và 4 túi nilon chứa 6,1781 gam Methamphetamine (ma túy đá), cùng 1 cân tiểu ly.

Làm việc với Cơ quan Công an, Võ khai nhận số ma túy trên được đối tượng tàng trữ nhằm chia nhỏ để bán cho những người nghiện trên địa bàn kiếm lời.

Tập trung đấu tranh, khai thác, Cơ quan điều tra xác định số ma túy trên được Võ mua của Lê Văn Doanh với giá 85 triệu đồng.

Cơ quan điều tra triệu tập Doanh đến làm việc. Tại đây, Doanh có đơn xin tự thú, khai nhận hành vi bán ma túy cho Lương Đức Võ và tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính từ việc bán ma túy cho Cơ quan điều tra.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định, từ ngày 10 đến 14/9, Võ đã bán ma túy cho Nguyễn Văn Tiến với số tiền 1,95 triệu đồng và 3 đối tượng khác. Nguyễn Văn Tiến đã tự nguyện giao nộp 0,9387 gam Heroine chưa sử dụng hết cho Cơ quan Công an.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định.