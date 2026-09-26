Khởi tố 3 đối tượng in, phát hành 21.000 quyển sách trái phép

Các đối tượng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh. Ảnh: CA

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng PC01) xác định, từ đầu năm 2025, Nguyễn Thị Hồng Phượng (sinh năm 1961, ngụ phường Bàn Cờ) liên hệ, nhờ Lê Đăng Khôi (sinh năm 1983, ngụ phường Chánh Hưng) đặt in 10 xuất bản phẩm với tổng số 21.000 quyển, không có giấy phép theo quy định.

Sau đó, Lê Đăng Khôi chuyển file sách cho Công ty TNHH In TM Trần Châu Phúc để đặt in và phát hành theo yêu cầu của Nguyễn Thị Hồng Phượng.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Đăng Khôi và Trần Năng Tiến có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động xuất bản”, quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 344 Bộ luật Hình sự.

Ngày 9/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Đăng Khôi và Trần Năng Tiến để điều tra về hành vi trên.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, cơ sở in chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về xuất bản; kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý trước khi nhận in, không vì lợi nhuận mà tổ chức hoặc tiếp tay in, phát hành sách trái phép.

Công an Thành phố cũng đề nghị người dân lựa chọn sách có nguồn gốc hợp pháp, không tiếp tay tiêu thụ sách in trái phép; kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.